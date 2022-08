Chelsea, Tuchel: "Koulibaly? Ancora non è al meglio"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ai microfoni di Sky Sports UK, ha commentato la vittoria dei suoi per 1-0 contro l'Everton:

"Se potremo aggiungere qualcosa alla squadra la aggiungeremo. Forse non necessariamente i centrocampisti come prima opzione, ma siamo aperti a tutto e penso che potremo usare nuove energie, nuove gambe e nuovi input per portarci a un nuovo livello. In caso contrario, spingeremo questa squadra, ma penso che potremmo usare un po' di input e più qualità. I nuovi? Koulibaly ha dovuto lavorare sullo stato di forma perché è arrivato in ritardo [nella pre-stagione] e gli manca un po' di allenamento. Sterling è stato molto forte, ha faticato anche fisicamente alla fine. Sono stato molto contento dei 20 minuti di Cucurella. È stato molto forte e molto importante per noi".