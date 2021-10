Chelsea, Tuchel: "Jorginho merita il pallone d'oro! E' un piacere essere il suo allenatore"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto durante il Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport.

"Jorginho è uno di quelli che merita di vincere il Pallone d’Oro, è un giocatore intelligentissimo, è un piacere essere il suo allenatore: ha una grande visione del calcio, del gioco, questo mi piace. Ieri è arrivata la lista dei 30 candidati, ne sento parlare ufficialmente ora, per me non è importante. Per me i premi individuali, nel calcio, non hanno grande significato. Ovviamente i calciatori vorrebbero vincerlo, i giornalisti anche dire chi è il migliore. Ci sono punte, difensori, portieri, è impossibile fare un confronto reale, giudicare chi sia davvero, oggettivamente il migliore. Chi dovrebbe dirlo? Senza conoscere i 30, ci saranno senz’altro calciatori straordinari e tutti lo meriterebbero. Mi piacerebbe che un mio giocatore lo vincesse, certo, perché saprei quale sarebbe l’effetto. Poi è una brava persona, un ottimo giocatore. Ma in generale non è la cosa più importante del calcio".