Cesarano: "Osimhen straripante, c'è una cosa che mi impressiona di lui. Corsa scudetto? Questo Napoli non soffre di vertigini"

Napoli Calcio - Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non vedo sofferenza di vertigini, è un Napoli che può solo crescere e arrivare fino in fondo. Anche noi dei media abbiamo contribuito per evitare apprensione o scoramento. Bisogna continuare a portare avanti questo discorso, spiegando che i traguardi si raggiungono con i piedi per terra. Rientro di Osimhen dalla coppa d'Africa? Non passiamo da spaventatori, è una macchina integra dal punto di vista fisico. Ha giocato con la Nazionale in settimana ed ha fatto gol e ha corso tantissimo. E' la testa che mi sta impressionando".