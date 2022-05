Cesarano: "Koulibaly ha perplessità sul suo futuro, ADL deve fare uno sforzo per trattenerlo"

Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly ha perplessità sul rinnovo di contratto e sulla permanenza, seno non avrebbe parlato in quel modo De Laurentiis. Il Napoli deve fare uno sforzo per trattenerlo. Spalletti ha spiegato la vera differenza tra leader e campione, ieri è stato uno dei primi a correre sotto la Curva dopo gli scontri. Ora la palla passa alla società. Ricordo quando il Wolverhampton si fece sotto con 13 milioni di sterline per Koulibaly, ma De Laurentiis si impose per non lasciarlo partire".