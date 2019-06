Finito nel mirino del Napoli già nelle scorse finestre di mercato, Stanisalv Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, è intervenuto ai microfoni del portale slovacco Dennik Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Avrei piacere a provare un’esperienza nuova, diversa. In Spagna sto bene, però mi piacerebbe andare a giocare in un altro Paese, magari in una squadra che s’è qualificata per una competizione europea”.