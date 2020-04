Cellino e il no alla diretta di Balotelli con Rocco Siffredi: "Questo ragazzo mi imbarazza"

Ultime notizie calcio - Nelle ultime ore ha fatto rumore la decisione del Brescia di negare a Mario Balotelli una diretta Instagram con Rocco Siffredi, Ha parlato anche di questo il presidente delle Rondinelle nel corso del suo intervento a Radio Sportiva in cui ha esposto le sue ragioni:

“Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l'ha sovraesposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza”.