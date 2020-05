UEFA, Ceferin: "L'80% delle leghe finirà la stagione, la scelta della Ligue 1 è stata prematura"

Calcio - Alexsander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a beIn Sports: “Penso che la maggioranza delle leghe, in percentuale direi un 80%, concluderà la stagione. Chi non lo farà, con una scelta autonoma, dovrà poi giocare delle qualificazione per entrare a far parte delle prossime competizioni UEFA. Anche la stagione europea sarà completata: se le cose restano come previsto, si dovrebbe ripartire ad agosto. La cosa importante è conoscere una classifica definitiva. Cancellare così presto la stagione non è ideale, quella della Ligue 1 è stata una decisione prematura. PSG e Lione giocheranno la Champions ma non avranno partite fino ad allora. Non so se sia giusto ma, ripeto: è una decisione autonoma”.