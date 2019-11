Ceci: "Maradona via dal Gimnasia, vi spiego il motivo. Discorso accantonato con ADL ma il suo sogno resta..."

Notizie Calcio -A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Ceci, amico di Maradona

“Maradona via dal Gimnasia? Vi spiego: Diego a settembre è stato contattato dal presidente Pellegrino, ma domenica prossima, il 24 novembre, ci sarà l’elezione di un nuovo presidente. Pellegrino non vuole presentarsi e se non si presenterà, Maradona andrà via, glielo ha già annunciato perché è arrivato con lui e andrà via se non ci sarà più lui alla presidenza. Detto questo, nulla è ancora deciso e ieri, durante l’allenamento, la squadra ha chiesto a Diego di non lasciare il Gimnasia. Maradona ha due offerte in Argentina e anche i Dorados lo vorrebbero di nuovo alla guida della squadra. Il sogno di Diego era giocare con la maglia del Napoli e lo ha avverato, ritornare in città da allenatore sulla panchina azzurra sarebbe il coronamento del suo secondo sogno. A lui non interessa la durata del contratto, l’ingaggio, vive di emozioni. Il discorso tra De Laurentiis e Maradona è stato accantonato, mi auguro che prima o poi verrà ripreso”.