Ceccarini: “Un club vicino alle richieste del Napoli per Osimhen. Meluso? Non escluderei questo scenario”

Calciomercato Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.

Calciomercato Napoli, gli scenari estivi

“Koopmeiners è un obiettivo di mercato della Juventus, ma da qui a concludere l’affare ce ne passa. Nel caso volesse fare questa operazione, credo che la Juve debba mettere sul piatto anche una contropartita perchè non credo pagherà l’intera cifra richiesta. Che il giocatore piaccia è evidente, ma se ci riuscirà o meno a prenderlo, lo scopriremo.

Italiano è uno dei papabili nel caso in cui De Laurentiis dovesse cambiare allenatore, ma non è in pole. Un’idea il presidente del Napoli l’ha avuta anche in passato, ma adesso Italiano ha un contratto in scadenza, con rinnovo automatico per un altro anno da parte della Fiorentina se dovesse finire la stagione in un piazzamento almeno in Europa League. La tragedia di Joe Barone però mette tutti i discorsi da parte anche perchè la Fiorentina ha perso l’uomo più importante e attivo del club.

Il Psg è andato vicino alla cifra richiesta dal Napoli per Osimhen la scorsa estate. Credo sia ancora un’ipotesi perchè il Psg fa meno fatica a spendere cifre del genere, anche qualche club di Premier ci potrebbe arrivare. Per sostituirlo, credo che Jonathan David sia il profilo più seguito dal club azzurro. Non so se alla fine lo prenderà, ma tra i nomi che circolano, sicuramente Jonathan David è il calciatore che da più tempo il Napoli segue.

Kvaratskhelia è un giocatore molto forte, ma credo che il Napoli non lo voglia far partire facilmente, proverà a blindarlo. Oggi i giocatori incedibili non ci sono più perchè se ti arrivano 70 o 80 milioni e c’è il rifiuto del giocatore allora si può non prendere in considerazione l’offerta ma in caso contrario c’è almeno da fare una valutazione.

Credo sia giusto mettere tranquillità al Napoli e quindi all’allenatore, alla squadra e al direttore sportivo. Poi sappiamo che Meluso ha un contratto in scadenza e sta al presidente valutare. Se le strade dovessero separarsi, De Laurentiis potrebbe prendere un profilo come Accardi, Tare, Massara, ma non sottovalutiamo Meluso perchè è un grande professionista. Un cambiamento quindi ci può stare, ma ritengo che Meluso abbia bisogno di più tempo per incidere”.