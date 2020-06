Ceccarini: "Milik sul mercato senza rinnovo, 50mln possibili solo dalla Premier: al suo posto arriverà un grande attaccante"

Ultime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ceccarini

"Milik? Il Napoli segue anche Under che potrebbe entrare in una trattativa per l'attaccante polacco. Il Napoli è disposto a parlare con la Juventus solo per Bernardeschi. Milik è bravo e forte, se non rinnova finisce sul mercato. De Laurentiis vuole 50mln che potrebbe prendere solo in Inghilterra, il Tottenham lo vuole. Rodrigo? Potrebbe essere una soluzione, serve capire dove si vuole vestire, in quale settore per l'extracomunitario. Serve capire il caso Lozano, cosa farà Ghoulam. Se va via Milik arriverà un grande attaccante".