Ceccarini: "Il Napoli vuole blindare ulteriormente il contratto di Fabian, ma senza fretta. Mertens e Callejon? Decisione in primavera e su Berge..."

Ultime notizie calcio Napoli - Niccolò Ceccarini di Sportmediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Fabian? Stanno parlando, l'obiettivo è blindarlo. Si parla ma esiste già un contratto ampio e non serve fretta. Anche questo verrà poi sistemato più avanti. La stagione passata e quello fatto fin qui, è già importante. Il Napoli vuole blindare ulteriormente il contratto di Fabian, ma senza fretta. Mertens e Callejon? Tutti e due finiranno la stagione al Napoli. Non so se alla fine rinnoveranno, ma la proposta del Napoli è antecedente a ciò che è accaduto negli ultimi tempi. Può darsi che o si aspettavano qualcosa in più oppure che vogliono capire come andrà a finire questa storia dell'ammutinamento. La decisione arriverà in primavera. Milik e Zielinski? Se ne parla da troppo tempo, il nodo è la clausola. Prima Zielinski, poi Maksimovic e Milik. In Napoli vuole prendere Berge del Genk e Haaland ma stiamo correndo. Berge potrebbe arrivare a giugno non a gennaio".