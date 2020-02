Ceccarini: "Hysaj rinnoverà col Napoli e poi andrà via. Il calciatore ha mostrato grande professionalità"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Hysaj-Napoli, entrambi si stanno cautelando con il rinnovo. Dopo il rinnovo può arrivare la cessione. Quest'anno è stato importantissimo, se non ci fosse stato lui col problema di Ghoulam e con l'infortunio di Malcuit non so chi avrebbe giocato. Hysaj è molto bravo anche a sinistra, questo ragazzo ha mostrato grande professionalità, credo che rinnoverà col Napoli per poi guardarsi altrove".