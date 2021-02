Ceccarini: "Gattuso a fine stagione andrà via, piace Italiano per il futuro del Napoli"

A Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di calciomercato. Ecco le sue parole:

"Credo che il presidente De Laurentiis stia facendo un po' anche un giro d'orizzonte per quello che sarà il futuro. Mi sembra abbastanza difficile e improbabile a questo punto che Gattuso possa rimanere anche la prossima stagione, poi magari bisogna sentire anche il pensiero dell'allenatore e quindi la cosa potrebbe essere reciproca. L'importante è che oggi il Napoli faccia quadrato tutto intorno perchè c’è un campionato nel quale soprattutto per quanto riguarda la zona Champions League è un campionato molto particolare, molto strano. Si deve cercare di fare il meglio possibile, Italiano è uno dei tecnici che piace di più per il futuro".