Ceccarini: "Erede Kvaratskhelia, Napoli già al lavoro per l'estate: quattro nomi da attenzionare"

Niccolò Ceccarini scrive su TMW sulle possibili manovre di calciomercato del Napoli la prossima estate:

"Anche il Napoli si muoverà con decisione per sostituire Kvara. Il club azzurro tra l’altro potrà contare anche su un budget ancora più alto considerata la sicura cessione di Osimhen. E questo permetterà di fare un mercato ancora più importante. Il Napoli non ha certo mollato l’idea primaria. Garnacho tornerà d’attualità e questa eventuale operazione dipenderà molto dalla richiesta dello United. In lista rimane ovviamente anche Adeyemi. Con il Borussia c’era già l’accordo ma poi il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga fino a giugno.

Due opzioni da tenere sotto controllo ma il lavoro di Manna non si ferma certo qui. Un’altra ipotesi è Zhegrova del Lille. Oltre a loro, resta l’interesse anche per Yeremay del Deportivo La Coruna. Il Napoli era pronto anche a farsi avanti ma il club galiziano si è sempre dimostrato irremovibile ad una trattativa, esigendo i 20 milioni della clausola rescissoria".