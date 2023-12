Ceccarini a CN24: "Ci saranno 4 colpi per il Napoli a gennaio: ruoli e nomi, le ultime"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ceccarini sul mercato del Napoli

"Di Gregorio e Colpani restano al Monza, servono tanto per il traguardo stagionale del club. Difesa e centrocampo per il Napoli? Il Napoli ha in testa di fare un difensore centrale veloce e arriverà un esterno basso a destra visto che Zanoli andrà al Genoa. Serviranno due centrocampisti, vista la partenza di Elmas e Anguissa in coppa d'Africa, con Demme in uscita e Gaetano che potrebbe andare al Lecce. Piace Soumaré ma la valutazione è alta. Samardzic? Può essere una piacevole realtà ma serve trattare con l'Udinese".

