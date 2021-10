CdS, Salvione: "Non bisogna ricordare al Napoli cos'ha fatto Juric l'anno scorso tra andata e ritorno..."

Calcio Napoli - Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti ha l'esperienza per capire l'importanza e le trappole di partite come quella contro il Torino, meno affascinante delle sfide alle big. Al Napoli non bisogna ricordare cosa ha fatto Juric l'anno scorso tra andata e ritorno, servirà il miglior Napoli. Dovranno giocare quelli che sono al meglio fisicamente. Non abbiamo ancora visto il Napoli nel pieno della forma e con tutti gli elementi a disposizione. Demme e Mertens sono appena rientrati, così come si prepara a rientrare Lobotka. Sono tutti cambi importanti, tanto dall'inizio quanto a gara in corso".