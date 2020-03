CdS, Ramazzotti: "Lega spaccata in due: c'è chi vuole finire la stagione e chi pensa già alla prossima"

Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport:

“Ci sono due fazioni all'interno della Lega: riprendere a breve o a lungo e c'è anche chi pensa alla prossima stagione perché ritiene irrecuperabile questa. Il DPCM permetterebbe alle squadre di allenarsi dal 4 aprile, credo che la Federazione italiana medici con i presidenti di Lega ritengono che non ci si potrà allenare almeno fino a metà aprile. Oggi non ci sarà una decisione sui format dei campionati, né a breve, perché purtroppo non è il calcio che decide, ma il Ministero della Salute. Prima di tornare alla normalità ce ne vorrà di tempo".