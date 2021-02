CdS, Palliggiano: "Infermeria piena ancora a Granada, in campionato ha perso con l'ultima in classifica!"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport.

"Infermeria Granada svuotata? Al momento no, anzi ci sono due dubbi importanti. Uno riguarda l'infortunio di Herrera, che entrato nel secondo tempo della gara contro l'Huesca e si è infortunato di poco. Lui e Soro però restano in dubbio per la trasferta di Napoli. Peraltro il Granada ha perso in campionato contro l'ultima in classifica, dopo un primo tempo orribile con un rigore contro sbagliato e tre gol. La squadra ha fatto turnover in Liga, cambiando 9 giocatori rispetto alla partita d'andata contro il Napoli. Ci tengono ma sono anche molto stanchi, si tratta di una delle squadre che ha giocato di più quest'anno. Nona in classifica ma ha la peggior difesa della Liga, non vincono in Spagna da gennaio”.