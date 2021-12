CdS, Giordano a CN24: "L'offerta del Toronto a Insigne è da valutare in dollari americani e a lordo! La Coppa d'Africa non andrebbe giocata"

Antonio Giordano del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La Coppa d’Africa è importantissima, ma non è il momento di giocarla per questioni Covid e per calendari. Il Liverpool giocherà le partite più importanti di stagione senza Salah e Mane, bisogna avere rispetto per Nazioanli ma soprattutto anche dei club che pagano. 16 milioni di euro per Insigne mi sembra surreale, anche se dovessero essere lordi. Giovinco ha detto che aveva firmato anche lui con tante promesse, poi non mantenute. In più si parlava di contratti lordi che sono il 43% in meno e in più sono in dollari americani"