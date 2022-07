CdM, Troise: "Kepa il sogno del Napoli, Meret pronto a lasciare. West Ham vicino a Zielinski"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il sogno del Napoli è Kepa, ci sono contatti continui con il Chelsea. Bisogna trovare la formula con il club inglese, è la prima scelta per la difesa. Non è escludo una partenza di Meret, con il Napoli che può bloccare anche Sirigu. Trattativa in corso per Zielinski, il West Ham è vicino alla richieste fatte da Napoli e dal giocatore. Zielinski aspettava anche il Milan, che però ora sta per chiudere De Ketelaere. Contatti che ci sono per Lo Celso, ma va trovata la formula giusta. Con Neto o Sirigu allora Meret resterà".