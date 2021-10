Cdm, Troise: "Insigne che gol! La sua forza è stata il tempo, l'istinto del campione. Rinnovo? Ho una certezza..."

Napoli Calcio - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gol di Insigne incredibile ma non il suo classico. Uno simile lo segnò ad Empoli. La sua forza è stata il tempo, l'istinto del campione. Sentiva il peso del rigore sbagliato, c'è solo da continuare così. Rinnovo? Non è una questione facile ma le parti si comportano come se volessero arrivare all'obiettivo".