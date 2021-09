Cdm, Scozzafava: "Stacco in vetta! Questo il titolo della serata del Napoli: vincendo, può dimostrare grande forza in questo campioanto"

Napoli Calcio - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Scaramanzia a parte, stasera sarà dura ma il titolo può essere 'Stacco in vetta!'. Il Napoli mostra una maturità importante e vincere stasera lo confermerebbe. Non è più il partito dei sogni ma il partito del fare. Si darebbe una dimostrazione di grandissima forza in questo campionato. L'Udinese è una bella squadra, giochi col peso, però, di dover staccare, mantenere la vetta, cosa che gli altri non hanno fatto".