CdM, Scozzafava: "Osihmen è vicinissimo al Napoli, Gattuso sta facendo un miracolo"

Monica Scozzafava, collega del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Le sensazioni per Osihmen sono buone e possiamo dire che l'accordo col Napoli sia vicino. Sia l'incontro col il presidente De Laurentiis che quello con Gattuso sono stati estremamente positivi. Il ragazzo, poi è stato stregato dalla città e dal cibo visto che ha cenato fuori. Tutto fa pensare che sia molto vicino alla maglia azzurra. Gattuso ha fatto un miracolo con la vittoria della Coppa Italia e la ripresa in campionato. Adesso arriva la sfida con l'Atalanta per il sogno del quarto posto ma il Napoli ci arriva in un gran momento. Se dovesse andare bene sarebbe fantastico ma se dovesse andare male a Bergamo non c'è nulla da recriminarsi. Tutti conoscono la forza fisica e tecnica dei nerazzurri ma staremo a vedere".