CdM, Scozzafava: "A Spalletti brillavano gli occhi quando mi ha parlato di Raspadori, credo ci sia già stata una telefonata. Sui portieri..."

Monica Scozzafava è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti è consapevole del suo carattere e di se stesso in generale, è schietto e si pone esattamente così com'è. E' un uomo che vive il suo mondo del calcio e anche quello di famiglia tra Milano e Napoli. Spalletti ha voluto precisare che aveva chiesto a De Laurentiis di voler far restare e firmare ancora Mertens. Non ha preso a genio il fatto che siano cadute su di lui le colpe. Lui e il Napoli si sono arresi al fatto che Mertens ha rifiutato, la proposta di 2,5 milioni di un anno era reale. Si sono illuminati gli occhi di Spalletti quando abbiamo parlato di Raspadori, sia come giocatore che come persona lo apprezza. Credo che Spalletti abbia già parlato con Raspadori, non mi ha confermato niente ma mi brucerei le mani su questo. Ha parlato anche di portieri a microfoni spenti, ma non posso dire altro. Conosciamo già tutti lui cosa vuole da questi nomi che sono in ballo".