Scozzafava a CN24: "Non esiste un caso Allan, il Napoli non lotta per la salvezza. Gattuso non è l'uomo giusto"

Notizie calcio Napoli - Monica Scozzafava è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non credo che l'obiettivo in questo momento possa essere la salvezza. Il Napoli ha un valore tecnico alto, ma non ci sono obiettivo ambiziosi. Il caso Allan? Non credo ci siano altri motivi per la sua non convocazione. Gattuso non è l'uomo giusto se guardiamo i numeri, ma aspettiamo. Per il futuro vedremo, dal mio punto di vista non sarà Gattuso l'uomo per ripartire in futuro"