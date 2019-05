Scozzafava a CN24: "Manca un presupposto importante per un divorzio tra Insigne e il Napoli: l'offerta"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Credo che mancano in questo momento i presupposti più importanti per immaginare un divorzio tra Insigne e il Napoli: manca un'offerta concreta, il Napoli detta delle condizioni e vuole immaginarsi di privarsi di Insigne se lui non sta al massimo e chiede dei soldi. Al momento queste cifre non si sono".

"L'alter ego di Insigne è Mertens, il belga va oltre e sorride sempre in qualsiasi occasione. Il suo sorriso è sempre stampato e non è falso ma un sorriso che ha sempre, prché ha un approccio diverso alla vita e quindi anche al calcio".