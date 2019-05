PSG, Cavani: "Ritorno a Napoli? Non dico nulla ma vorrei restare qui..."

Calciomercato Napoli - All'orizzonte per il Napoli, oltre alle ultime due partite di campionato da disputare, c'è un'estate rovente da vivere tutta d'un fiato all'insegna del calciomercato. uno dei nomi che sicuramente saranno accostati agli azzurri anche nella prossima sessione è quello di Edinson Cavani. Proprio a proposito del suo futuro ipotetico in maglia azzurra, l'uruguaiano ha parlato con parole davvero molto chiare.

Edinson Cavani, attaccante del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal + a proposito di quelle che sono le sue intenzioni in vista del mercato estivo:

"Il futuro? La prima cosa è rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa città, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto. Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla".