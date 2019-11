Cavani, il padre: "Edinson vuole la Champions, ma a Parigi non la vincerà mai"

Ultime notizie calcio Napoli - Luis Cavani, padre di Edinson, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Uruguayos: los otros" a proposito di quella che è la situazione attuale e delle ambizioni future di suo figlio. Ecco quanto tradotto da Tuttomercatoweb:

“Mi dice sempre che sono un tipo negativo, ma io gli ho detto che avrebbe vinto tutte le coppe possibili e immaginabili in Francia, ma mai una Champions. Nel calcio non si vince solamente coi soldi. Muore dalla voglia di vincere quella coppa, se uno va a casa sua sul tavolo su cui prepara l’asado c’è scritto come obiettivo vincere la Champions con il PSG”.