Causio: "Spalletti l'allenatore ideale per il Napoli, riesce a dare tranquillità a tutti"

Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Luciano Spalletti è l’allenatore ideale per questo Napoli, può variare tra 4-3-3 e 4-2-3-1. Sta dimostrando di essere l’allenatore giusto per una squadra forte che ha iniziato bene. Conosco bene Luciano, la sua tranquillità può fare la differenza in una piazza come Napoli. Koulibaly fa reparto da solo".