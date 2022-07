Causio: "Simeone in campo con Osimhen, Spalletti cambi modulo. Zielinski? Il Napoli ci crede, può dare ancora tanto"

Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Simeone lo vedrei bene anche con Osimhen, non solo al suo posto. Spalletti li alternerà o li farà giocare insieme, potrebbero cambiare anche modulo. Al Napoli mancano giocatori di personalità, quelli non si trovano al supermercato: Koulibaly, Mertens e Insigne lo erano, ora deve essere bravo Spalletti a comporre questo gruppo. Il leader lo fanno i compagni, ma qualcuno può esserlo in questo Napoli. Zielinski? Un giocatore come lui vorrei sempre averlo. Ci sono anche stagioni che non puoi avere sempre ad un certo livello. Spalletti ci crede molto e lui può dare molto al Napoli. Ha qualità incredibili ed è molto integrato".