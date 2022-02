Ultime notizie calcio Napoli - Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se l'Inter vince il derby prende un bel vantaggio, ma in caso di sconfitta si aprirebbero tante piste. Se il Napoli non avesse avuto i problemi avrebbe avuto certamente più punti, quindi per il titolo attenzione anche agli azzurri".