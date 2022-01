Causio ricorda Gianni Di Marzio: "Venne in Argentina per portarmi a Napoli! Oggi ho pianto a telefono con Gianluca"

Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gianni mi voleva al Napoli quando io ero alla Juventus, venne fino in Argentina a chiedermi se volevo andare a giocare nel Napoli quando lui era allenatore. Ho pianto a telefono con il figlio Gianluca questa mattina. Conosco Spalletti da tempo, da quando venne a Coverciano a fare il corso d’allenatore, è cresciuto davvero tanto. La Juve un tempo aveva lo zoccolo d’uro che era fatto da italiani, ora sono quasi tutti stranieri".