Cauet: "Osimhen via dal Napoli? C'è un nome che potrebbe sostituirlo adeguatamente"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista dell’Inter Benoit Cauet, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Vista la stagione scorsa, e la crescita in valore assoluto e potenziale, è normale che possa valere così tanti soldi. Non mi stupirei della sua volontà di cambiare squadra andando via da Napoli, io credo che alla fine anche il club con la sua cessione possa continuare il progetto, anche se è chiaro che tenerlo sarebbe meglio. Se il Napoli vuole essere di nuovo competitivo, sicuramente deve investire gli incassi e trovare nuovi talenti. Jonathan David del Lille potrebbe essere un cambio adeguato, è molto forte ed è uno di grandi capacità tecniche e forza, il canadese l’ho visto tante volte e mi ha impressionato”