Cauet: "Galtier è il migliore allenatore in Francia, pronto per fare un'esperienza all'estero"

Napoli Calcio - Benoit Cauet è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen è quello che abbiamo visto in Francia. Il campionato italiano è difficile per tutti e ora sta crescendo. Rifinitore ma anche capace di giocare con la squadra. Galtier? Il miglior allenatore in Francia, ha ottenuto sempre il massimo dai suoi calciatori. Ha giocato al Monza anni fa, difensore centrale. Forse, per lui, è il momento di provare un'esperienza all'estero".