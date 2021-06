Cauet: "Fabian di livello superiore, ma Basic è forte fisicamente e valido tecnicamente! E' un mediano box to box"

Ultime notizie calcio Napoli - Benoit Cauet, ex calciatore francese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fabian Ruiz e Basic sono complementari: il primo è di un livello sicuramente superiore dal punto di vista tecnico, ma il secondo è comunque molto forte fisicamente ed anche tecnicamente è valido, vede bene le giocate. E' un centrocampista box to box".