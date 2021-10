Cauet: "Anguissa, che qualità! E' il calciatore più determinante, a Napoli il vero salto di qualità, altro che Inghilterra..."

Napoli Calcio - Benoit Cauet è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Anguissa è un calciatore dalle grandi qualità: in Inghilterra non era in una squadra di grandissimo livello. Il grande salto lo sta facendo adesso a Napoli. Anche i compagni lo stanno mettendo a proprio agio e questo gli semplifica il tutto e gli fa mostrare un grande rendimento. Il calciatore più determinante del Napoli".