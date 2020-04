Castellacci, presidente medici sportivi italiani: "Calciatori dovranno rifare visite mediche e cardiologiche. Ripresa a maggio? In Cina ancora non hanno deciso, quindi..."

Ultime notizie calcio. Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale di calcio italiana e presidente Medici del Calcio italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Informativa ai medici sportivi? Ho fatto presente quanto sia importante la loro figura, anche in termini di disponibilità. Un medico legale di una società assume un ruolo fondamentale, dovendo creare un ambiente idoneo per i tesserati che si allenano. Questo del Covid-19 è un problema serio che investe e soprattutto investirà in futuro il loro ruolo. Ci saranno dei protocolli ben precisi da seguire per garantire l’incolumità di tutti”.

Sulla possibilità di tornare a giocare: “Da ottimista mi auguro che si possa tornare a giocare a maggio, così come stanno dicendo le varie istituzioni. Però devo dire che il problema più serio è che l’esperienza cinese ci porta ad essere molto guardinghi. Loro hanno chiuso immediatamente tutto a livello sportivo, ed ancora oggi le squadre lì hanno iniziato a riallenarsi ma ancora non hanno stabilito una data valida per la ripresa delle attività. Da noi serve il buonsenso, tutti stanno pensando alla salute e non a calcio giocato".

Sulle visite mediche e cardiologiche alla ripresa: “Da esami autoctoni, deceduti per Covid-19, erano state riscontrate problematiche anche al cuore. Questo può essere collegato anche agli stress fisici degli sportivi professionistici, per questo tali esami saranno doverosi per escludere complicazioni”.

Sulla quarantena: “Non è una regola certa, ma i virologi hanno sempre detto che c’è un lasso di tempo per la manifestazione del virus. Ovvio però che non si tratta di una soluzione matematica perché ci possono essere casi particolari di falsa positività o falsa negatività. Mascherine? In futuro dovremo adattarci ad un nuovo regime di vita, anche con l’utilizzo costante delle mascherine. In Cina si parla di vita normale, ma non è affatto così perché continuano a vigere gli obblighi di mascherina e distanza. Questo virus non scompare dall’oggi al domani”.