Castel Volturno, il sindaco: "Nuovo centro sportivo Napoli? Sentii De Laurentis, vogliamo resti qui! Con i suoi tecnici abbiamo visto delle aree..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La presenza del Napoli in città ed un nuovo centro sportivo? Ci siamo sentiti prima dell’estate con De Laurentiis, un incontro tecnico in Comune dove ci si chiedeva un’area per realizzare una cittadella: con i tecnici comunali abbiamo visionato delle aree, assieme ad alcuni collaboratori del Napoli, ed abbiamo verificato un po’ di cose. Ci farebbe piacere dare disponibilità di un’area per una cittadella del Napoli, la società dà lustro al territorio. L’area sarebbe più grande di quella attuale? Sicuramente, si pensava ad un centro calcistico con attrezzature e tanti campi da gioco anche per le giovanili, un’area ampia dove poter realizzare tutto, anche edifici. De Laurentiis aveva l’idea di un centro sportivo, il Napoli ha chiesto informazioni per un’area molto vasta per una struttura adeguata: si trova a pochi chilometri dal centro sportivo attuale, ci farebbe piacere se il Napoli restasse qui perchè è una risorsa per la città. Noi l’area l’abbiamo vista, ma non abbiamo ancora avuto contezza dell’idea del Napoli. La città di Castel Volturno non vorrebbe farsi sfilare il Napoli, il clima del nostro litorale fa bene alla società (ride, ndr)”