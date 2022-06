Castel di Sangro, il sindaco: "Ritiro? Tante novità, ci sarà anche un palco in piazza. Novità sulla capienza del Patini"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gli spalti, per la prima volta, saranno aperti al 100%. Può ospitare 5mila spettatori, lavoriamo per ospitarne 7mila.

Abbiamo organizzato in piazza, vicino al Palasport, attività. C'è la sala conferenze per i giornalisti, mentre sul palco esterno si potrebbero fare incontri con tifosi con giocatori. Intorno ci saranno attrattive per le famiglie.

Amichevoli? So per certo che la società sta contattando diverse società straniere. Ci saranno 3 amichevoli, per il resto sono ipotesi. C'è la probabbilità concreta del Mallorca. Il resto sono ipotesi inutili da richiamare".