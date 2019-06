SSC Napoli, la radio ufficiale - Il Napoli ha chiesto sette giorni all'Atalanta per chiudere l'affare Castagne

Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Calciomercato Napoli, la richiesta di De Laurentiis all'Atalanta per Castagne

"Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un'intuizione di De Laurentiis, senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, il potere ce l'ha la Juve, e andare al potere non ha nulla di romantico. Nessuno mi venga a parlare di potere e Palazzo, Sarri va a Torino a prendere 7 mln l'anno. A Dimaro, il presidente De Laurentiis farà una rubrica di mezz'ora a contatto con gli ascoltatori. Quest'estate, quando facevamo il Vero o Falso, quando uscivano i nomi di Cavani e Benzema diceva che non era vero. La prossima rubrica verrà presentata nei prossimi giorni direttamente da lui. Il Napoli vuol prendere un terzino sinistro, Veretout e un grande attaccante. Arriverà uno tra Lozano, Rodrigo, James Rodriguez, Diego Costa e una porta piccola piccola si apre per Icardi. Il Napoli vuole Castagne, ha chiesto sette giorni di tempo all'Atalanta per chiudere l'affare. Veretout verrebbe volentieri alla Ssc Napoli".