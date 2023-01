Cassano svela: "Alla Juve decidevano tutto questi due giocatori"

Antonio Cassano ha parlato nuovamente della Juventus nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch. Ecco quanto riportato da TuttoJuve: "Vorrei parlare di uno dei centrocampisti più forti della storia, Andrea Pirlo. Allegri non lo vedeva proprio e lo mise fuori dai titolari. Semplice, giocava Van Bommel davanti alla difesa. Thiago Silva era un fenomeno in difesa, Seedorf si abbassava a centrocampo. Non ascoltavamo un cazzo, noi avanti ci facevamo lanciare la palla e risolvevamo i problemi. Vincevamo sempre 2/3-0 perché eravamo talmente più forti. Ma Allegri non preparava nulla".

"Quelle poche volte che faceva giocare Pirlo lo metteva mezzala. Non gliene fregava nulla. Alla Juventus poi se lo è ritrovato ma c’erano Gigi Buffon e Giorgio Chiellini che decidevano tutto loro. La stessa cosa sta facendo con Paredes che è un signor giocatore" ha aggiunto Fantantonio. Kulusevski ha ringraziato di essersene andato dalla Juventus. Vi ricordate cosa disse Daniel Alves? Allora io dico può prendere per il culo i scappati di casa, gli amichetti ai quali dà la notiziola. Continuerò fino a maggio a dire le stesse cose"