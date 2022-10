Cassano: "Kvaratskhelia è un fenomeno, fa cose allucinanti! Non so se resterà a lungo al Napoli"

Antonio Cassano ha parlato di Cremonese-Napoli nel corso della Bobo Tv su Twitch:



"Non so più cha aggettivo usare per questo Napoli. In questo momento qua è un Napoli perfetto, un Napoli da 10. La lode la mette Kvaratskhelia. Il georgiano ogni 3 giorni fa la differenza, è arrivato 2 mesi fa e non parla neanche l'italiano. Questo in 2 mesi sta facendo cose allucinanti. In una piazza difficilissima dove è venuto a sostituire Insigne, in un campionato nuovo, non conosceva i suoi compagni, eppure ogni 3 giorni ogni partita fa la differenza. Non pensavo fosse un fenomeno così, in questo momento qua fa 1 gol o 1 assist ogni partita. Voi dite che resterà l'anno prossimo? Per me questo giocatore è una cosa fuori da ogni logica, non so se resterà a Napoli a lungo".