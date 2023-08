Cassano: "De Laurentiis ed il calcio sono il bianco e il nero. Quando ha fatto la schifezza della festa da solo..."

Calcio Napoli - Durante l'ultima puntata della Bobo TV, Antonio Cassano ha espresso la sua scagliandosi contro Aurelio De Laurentiis per alcune scelte fatte dal patron azzurro. Di seguito quanto riferito dall'ex calciatore di Bari, Milan e Inter tra le altre:

"Se parliamo di calcio, parliamo di calcio ma se parliamo di De Laurentiis, lui e il calcio sono il bianco e il nero. È un imprenditore fino a un certo punto. Vuole fare il genio della lampada? Vuole cambiare il calcio italiano? Non ci è riuscito Berlusconi che ha vinto 3 miliardi di roba che comandava il mondo intero, arriva De Laurentiis ed è convinto.

Caro De Laurentiis, quest’anno occhio, perché come quando hai fatto la schifezza della festa da solo, perché se quest’anno non vinci, la gente non è stupida. È vero che metti i soldi, ma è con l’emozione e l'entusiasmo che la gente ti fa guadagnare il grano. Quest’anno bisogna andare dritti a vincere, perché se non vinci caro De Laurentiis, il calcio italiano non lo hai scoperto né lo cambi te!"