Cassano furioso contro Zazzaroni: "Come ti sei permesso di dire una cosa del genere?"

Antonio Cassano si sfoga alla Bobo Tv. Duro attacco contro il direttore del Corriere dello Sport:

"Ora voglio prendere io la parola per favore. Il signor Ivan Zazzaroni, che poi mi ha scritto in privato, quando l'altro giorno io giustamente qui dalla Bobo Tv l'ho attaccato, mi ha scritto chiedendomi che mi vuole bene e perché lo stessi attaccando. Poi ha scritto pubblicamente: "Tanto loro parlano li in quel modo perché altrimenti non se li ca*a nessuno!". Caro Zazzaroni, io ti conosco dal 1999, ma la gente ci segue perché in primis siamo liberi e non siamo schiavi di nessuno. Parliamo di calcio, se usiamo le parolacce è perché siamo tra amici e parliamo come se stessimo al bar. Ci amano e ci seguono perché siamo così. Zazzaroni ti sei permesso di dire queste cose, ma noi non lecchiamo il cu*o a nessuno. Prima mi mandi i messaggi dicendo di stare tranquillo, poi scrivi queste cose pubblicamente. A noi la gente ci ama, a differenza del 90% dei leccacu*o presenti nel mondo del calcio".