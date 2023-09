Caso Osimhen, interviene perfino il Governo nigeriano: "No al razzismo, siamo in contatto con l'Italia"

Il Governo nigeriano è intervenuto sul caso Osimhen Napoli che ha fatto scatenare l'ira del giocatore dopo quanto accaduto sui social con il video di TikTok che è stato offensivo per lui, il giocatore e la sua popolazione.

Enoh

Osimhen Napoli: scoppia il caso in Nigeria

Napoli - Adesso ci sono delle novità importanti in merito proprio al caso Osimhen col Napoli, dalla Nigeria alzano la voce per evitare che si possa arrivare a toccare temi di razzismo. Il ministro dello Sport nigeriano, il senatore John Owan Enoh, ha diramato un comunicato stampa in cui si fa riferimento all'accaduto:

"Nell'ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda l'attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l'Italia.

Sotto quest'amministrazione ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera".