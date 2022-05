Ultime calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore che ha fatto il punto sul futuro dei suoi assistiti. Giuffredi ha parlato di calciomercato e di Casale:

"Quale futuro per Casale? E' un giocatore del Verona, Aramu del Venezia, Parisi dell’Empoli. Il resto è solo fantacalcio. Non c’è nulla tra Aramu e Udinese, che Parisi possa piacere al Napoli è vero così come Casale che piace alla Lazio”.