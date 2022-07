Casale: "Koulibaly? Non serve svenarsi per tenerlo, ci sono tante alternative a lui"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Pasquale Casale:

“Se Spalletti sta provando il 4-3-3 è perché Zielinski non può giocare da trequartista, come Hamsik con Benitez. Per le qualità di Zielinski potrebbe rendere, ma se mentalmente non c’è allora non riuscirà mai esprimersi. Spalletti fa bene a cambiare. Ho sempre detto che quando Osimhen chiama la palla con le mani era perché aveva capito che la squadra faceva più gol in area di rigore. Il Napoli successivamente ha capito che con la palla alta, per sfruttare le capacità di Osimhen, poteva segnare di più. Osimhen fa ancora un po’ fatica perché sotto l’aspetto tecnico ha qualcosa di migliorare, anche per questo voleva la palla in area di rigore. Ci sono varie considerazioni su Osimhen, questo perché è veloce ma non ha controllo di palla. Se una squadra come la Juve offre a Koulibaly 7 milioni l’anno, in più 35 al Napoli, come fa a non andare. Insigne ha rinunciato a tante offerte italiane per andare in America.

Noi quando abbiamo perso Koulibaly per la coppa d’Africa abbiamo avuto un grande Juan Jesus. Se Koulibaly firmasse per 6 milioni l’anno gli farei una statua, ma penso che per quelle cifre non firmi. Se il Napoli si deve svenare per tenere Koulibaly, nel campionato italiano, allora non ne vale la pena. Ci sono tante alternative a Koulibaly, ma capisco i tifosi che lo vorrebbero ancora”.