Casagrande rivela: "Ho incontrato Spalleti, non me lo aspettavo: è stato molto antipatico"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Casagrande, attore:

“Scudetto? Un lato di me non ci ha mai creduto profondamente, ho visto troppe volte questa squadra con cose profondamente positive ma improvvise assenze mentali. Purtroppo la storia ci ha insegnato che le squadre instabili, che hanno dei momenti difficili, non arrivano ai risultati importanti. È più determinante la stabilità che il bel gioco. Il Napoli mi sembra un gruppo coeso. Quando le squadre perdono di vista i grandi progetti iniziano a pensare ai tanti errori. Si sfasciano le cose perché non c’è il grande sogno.

Continuerei con Spalletti l’anno prossimo, anche se l’ho incontrato con Pintus ed è stato molto antipatico. Non è stato molto socievole e non me l’aspettavo. Il fatto che non mi sia stato simpaticissimo non mi fa cambiare idea. Io ho visto una squadra rinascere, dei giocatori perduti o mai scoperti iniziare a giocare molto bene. Ho visto dei cambi nel tempo che hanno risolto delle partite difficilissime e poi le cose sono andate in maniera diversa. La seconda occasione deve averla, altrimenti si continua a cambiare e perdere tempo”.