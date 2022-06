Carratelli: "I tifosi devono avere pazienza, i giocatori oggi vogliono vincere e la maglia azzurra non basta"

Mimmo Carratelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il mercato è bloccato e i tifosi devono capire che non ci sono soldi, è necessario vendere. Capisco l’impazienza dei tifosi, ma non è un periodo facile per il calcio italiano. Prima ai giocatori bastava avere la maglia azzurra per essere felici e giocare al Maradona, adesso sono tutti ambiziosi e vogliono vincere i calciatori".