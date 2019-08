Carratelli: "Comunicato Juve? E' una società che vende biglietti alla 'Ndrangheta. E' un club arrogante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La decisione della Juventus? Un club che vende i biglietti alla Ndrangheta, una vergogna. Non c’è mai una protesta clamorosa, tra due mesi questa cosa passerà in archivio. La Juventus non s’è mai scusata di niente, è un club fortissimo ed arrogante e con queste caratteristiche va avanti: però Lukaku all’Inter è già un primo segnale. Il povero Sarri è in confusione totale, ha tre-quattro squadre a disposizione: il mercato in uscita non funziona e non riesce a padroneggiarlo, Paratici è bravo ma non è Marotta. Napoli? La prima ora contro il Barcellona m’è piaciuta, Elmas si è confermato e penso che nel 4-2-3-1 possa essere accoppiato ad Allan. Milik? Ancelotti lo ha scusato per la cattiva forma, non mi convince Mertens dietro la punta nei tre trequartisti”